دولة الإمارات تقدم 28 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 28,421 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الأحد، 21,351,766 جرعة وبمعدل توزيع للقاح 215.88 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.