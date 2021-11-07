شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال يوم واحد.. روسيا تشهد انخفاضا في عدد الإصابات والوفيات بكورنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في روسيا انخفاضا لكلا المؤشرين خلال الساعات الـ24 الماضية .



وذكرت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي تسجيل 39165 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير ، مقارنة بـ 41335 إصابة يوم امس، ، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها ثمانية ملايين و795 ألفا و 95 اصابة ، و رصد 1179حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة / مقابل 1188 وفاة أمس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد 246ألفا و 814 حالة وفاة ، مع تماثل 26806 أشخاص للشفاء ليصبح مجموع المتعافين سبعة ملايين و561 ألفا و 978 شخصا.