حصيلة جديدة للضحايا بعد انهيار مبنى لاجوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا مبنى من 21 طابقا انهار في لاجوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، الاثنين، إلى 42 قتيلا بينما تم إنقاذ 15 شخصا.



وقال حاكم الولاية باباجيدي سانو-أولو مساء السبت: "انتشلنا في المجموع 42 جثة".

وأضاف: "هناك 6 أشخاص آخرين عثرنا عليهم أحياء كانوا في الموقع عندما انهار المبنى. وهذا يرفع عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى 15".

وانهار المبنى في حيّ إيكويي الفخم في لاجوس بعد ظهر الاثنين عندما كان عشرات العمّال في موقع البناء.

وتتكرر حوادث انهيار المباني في نيجيريا، التي تضم أكبر عدد من السكان بين دول أفريقيا، حيث يعيش ملايين الأشخاص في مساكن متهالكة ويتم انتهاك قوانين البناء بشكل دائم.

ولم يعرف عدد الأشخاص الذين كانوا موجودين في الموقع لكن سانو-أولو قال إن هناك 49 عائلة تبحث عن مفقودين، وإن "اختبارات الحمض النووي جارية على بعض الجثث التي يصعب التعرف عليها".

ووعد الحاكم بتقديم مساعدات مالية للعائلات لتنظيم جنازات وكذلك للناجين.

وقالت السلطات إن جهود البحث والإنقاذ ما زالت جارية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلن الحاكم أنه سيقوم بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب الانهيار ومنع انهيارات مماثلة في المستقبل.

وإيكويي من أكثر المناطق السكنيّة والتجاريّة تميّزا في لاجوس.