شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يقترح تعديلات على المادة 23 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بإجراء تعديلات والتى نصها : لوحدات الإدارة المحلية إعداد مقترحات خطط مشتركة متوسطة الأجل وسنوية وترسل عن طريق المحافظ المختص إذا كانت الوحدات المحلية فى نطاق محافظة واحدة أو عن طريق المحافظين المعنيين إذا كانت هذه الخطط تشمل وحدات إدارة محلية فى نطاق أكثر من محافظة إلى الوزارة المعنية بالإدارة المحلية لترسلها بدورها إلى الوزارة، وذلك كله بعد عرضها على المجالس المحلة لوحدات الإدارة المحلية لإقرارها وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد ومصادر تمويل خطط وحدات الإدارة المحلية المشتركة.

ويتطلب تعديل النائب تيسير مطر إلغاء كلمة "متوسطة الأجل وسنوية" معللا ذلك بأنها تخالف ما جاء بالمادة "1" من مشروع القانون وهو تعريف الحفظ وتجاهلها تماما، موضحا أنه بعد الحفظ فى ظل وجود المجالس المحلية بهذا النص سيتم تجاهل دورها لذلك أري أن تعدل بأن تفرض على المجالس لوحدات الإدارة المجلية لإقرارها لترتيب الخطوات".