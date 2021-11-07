تتكون من 8 بنود.. خطة شيطانية سرية لحزب الله حول كيفية تعامل الموالين له في دول الخليج (وثيقة)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

كشف خطاب سري للغاية موجه من هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني ، لحسن نصرالله الأمين العام للحركة عن خطة شيطانية ضد دول الخليج.

وتضمن الخطاب السري أن هناك معلومات واردة من مجمع تشخيص مصلحة النظام بالعاصمة طهران، بتزايد ترحيل اللبنانيين الموالين لحزب الله، من دول الخليج خلال الأشهر المقبلة .

ووفقا لهذه المعلومات فقد اقترح رئيس المجلس التنفيذي على حسن نصرالله خطة شيطانية مكونة من 8 بنود جاء أبرزها كالتالي: