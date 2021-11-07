6 وفيات و701 إصابة بكورونا في لبنان

بيروت: ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، يوم أمس السبت، في لبنان إلى 645805 بعد تسجيل 701 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا"، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 8540 منذ 21 فبراير(شباط) من العام الماضي.