06 نوفمبر , 2021
بيروت: ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، يوم أمس السبت، في لبنان إلى 645805 بعد تسجيل 701 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا"، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 8540 منذ 21 فبراير(شباط) من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 وفيات و701 إصابة بكورونا في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.