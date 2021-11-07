الداخلية العراقية: محاولة اغتيال الكاظمي جرت بثلاث طائرات مسيّرة

بغداد: علنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي، جرت بثلاث طائرات مسيّرة، مشيرةً إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرتين.

وقال مدير إعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في تصريح لـ«العراقية الإخبارية» إن «استهداف رئيس الوزراء عمل إرهابي مرفوض جملةً وتفصيلاً»، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضح أن «محاولة الاغتيال تمت من خلال 3 طائرات مسيّرة»، مبيناً أن «سماع أصوات إطلاق النار كان لإسقاط الطائرات، وبالفعل تم إسقاط طائرتين».

وأضاف أن «الطائرة الثالثة هاجمت منزل رئيس الوزراء»، مشيراً إلى أن «الكاظمي لم يصَب بأذى، إلا أن هناك بعض الإصابات للموجودين في المنزل وهم يتلقون العلاج».

وأشار معن إلى إجراء «تحقيق واسع، وهناك فرق عمل كاملة تعمل على تسخير جميع الموارد والجهود للوصول إلى الجناة من خلال متابعة وتحديد الكاميرات ومناطق الانطلاق، فضلاً عن الآلية المستخدمة».

من جانبه، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أن الأوضاع الأمنية مستقرة في المنطقة الخضراء.

وذكر رسول في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم، أن «الأوضاع الأمنية مستقرة في المنطقة الخضراء»، مؤكداً قيام القوات الأمنية بإجراءات حفظ النظام.

وأضاف أنه «تم فتح تحقيق لمعرفة مكان انطلاق الطائرة المسيّرة المفخخة»، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية باشرت بجمع الأدلة.

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيّرة مفخخة.

ودعا الكاظمي الجميع إلى الحوار الهادف والبنّاء من أجل العراق ومستقبله، فيما أشار إلى أن «الصواريخ والطائرات المسيّرة الجبانة لا تبني أوطاننا ولا مستقبلنا».