ألمانيا تسجل حصيلة إصابات قياسية بكورونا

06 نوفمبر , 2021
برلين: أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 34002 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.
وسجل المعهد 142 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 90 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.
وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل المصابين بكورونا الذين يتلقون حاليا العلاج بالمستشفيات بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام ًمريض حتى أمس الجمعة.
ووفقاً لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و743 ألفاً و490 حالة.
وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 96 ألفاً و488 وفاة.
وبلغ عدد المتعافين 4 ملايين و355 ألفاً و300 شخص.
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