الكويت تؤكد تضامنها مع العراق حكومةً وشعباً

بغداد - ياسين صفوان - استنكر رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأحد، الاعتداء الذي طال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استنكر فيه الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء".



وأكد الصباح، وفق البيان، "تضامن الكويت مع العراق حكومةً وشعباً".

