بريطانيا تؤكد وقوفها مع الحكومة العراقية وتدعو للهدوء

بغداد - ياسين صفوان - أكدت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، وقوفها مع الحكومة العراقية وقوات الأمن والشعب العراقي في رفض العنف السياسي.



وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، في بيان "ندين الهجوم الذي تعرض له رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد الليلة الماضية، ونشعر بالارتياح بان رئيس الوزراء بخير وبصحة جيدة، غير ان افكارنا مع المصابين جراء هذا الحادث".



وأضافت، اننا "نقف مع الحكومة العراقية وقوات الأمن والشعب العراقي في رفضهم للعنف السياسي وندعم بقوة دعوة رئيس الوزراء الى الهدوء وضبط النفس".

