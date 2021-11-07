القضاء يؤكد على بذل أقصى الجهود للتحقيق بحادث الاعتداء على الكاظمي

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان".

وعبر زيدان بحسب البيان، عن "إدانته للحادث الإرهابي الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء"، مؤكداً "على بذل أقصى الجهود للتحقيق بحادث الاعتداء الجبان وملاحقة الجناة".



بدوره جدّد رئيس مجلس الوزراء "حرصه الكبير على حفظ أمن البلاد واستقرارها، وحماية المسار الديمقراطي الذي تنتهجه الحكومة وترسيخ ثوابته".