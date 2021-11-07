أول تعليق من الناتو بشأن محاولة اغتيال الكاظمي

وذكر الناتو في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "ما تعرضه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال هي عملية مدانة ومستنكرة".

واضاف "اننا مستمرون بدعم مؤسسات العراق الأمنية والعسكرية".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيَّرة مفخَّخة.

