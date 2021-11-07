انت الان تتابع خبر أول تعليق من الناتو بشأن محاولة اغتيال الكاظمي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دان حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأحد، محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وذكر الناتو في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "ما تعرضه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال هي عملية مدانة ومستنكرة".
وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيَّرة مفخَّخة.
واضاف "اننا مستمرون بدعم مؤسسات العراق الأمنية والعسكرية".
وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيَّرة مفخَّخة.