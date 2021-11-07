الإفراج عن موقوفين في درعا السورية لم يتورطوا في جرائم دم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

أفرجت السلطات السورية اليوم الأحد عن دفعة من المسلحين السابقين من الذين قبض عليهم سابقاً تمهيداً لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية.



ونقلت وكالة الأنباء السورية اليوم الإفراج عن عدد من الموقوفين في محافظة درعا من الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في المحافظة. ويأتي الإفراج عن الدفعة الجديدة من الموقوفين، استكمالاً لمسيرة المصالحات الوطنية وعودة الحياة الطبيعية إلى مختلف مناطق المحافظة.

ومن جانبها، ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم، أن عدد الموقوفين المفرج عنهم 15 شخصا، تصل مدد أحكام توقيفهم إلى سنوات، وبينهم مدنيون وعسكريون تورطوا في العمليات الحربية في محافظة درعا.