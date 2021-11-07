مصر.. السيسي يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لجناح شركة "سيمنز" في معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر عن سعادته بالشراكة معهم.



ورحب الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" بمصر، طارق حسن علي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بجناح الشركة بمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، وقال "شرفنا بزيارة حضرتك وفخورين جدا بتاريخا الطويل بمصر، أكثر من 120 سنة في قطاع النقل والصناعة والطاقة، وفخورين بتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع وزارة النقل بالمشروع العملاق للقطار الكهربائي السريع".

فيما قال مايكل بيتر الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" الأم، للرئيس المصري خلال جولته بمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، "فخامة الرئيس يشرفنا زيارتك النهاردة، ونشكركم على ثقتكم بنا والتعاون معنا في كبرى المشروعات القومية بمصر"، ورد السييسي قائلا، "سعداء بالشراكة معكم، وكلي ثقة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه من مستهدفات بالتعاون معكم".

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صباح اليوم، بأن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار "الطريق إلى 2030"، ويشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعي الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها.

ويعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، فضلا عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.