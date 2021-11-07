اخبار العالم

شاهد.. القوات العراقية ترفع صاروخا لم ينفجر من منزل الكاظمي

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. القوات العراقية ترفع صاروخا لم ينفجر من منزل الكاظمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت روسيا اليوم بأن القوات العراقية رفعت صاروخا لم ينفجر من منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

 

وكشفت بأن الفرق المختصة بمكافحة المتفجرات، رفعت صاروخا لم ينفجر من منزل الكاظمي، وهو أحد الصواريخ التي استهدفت منزله الليلة الماضية.

 

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، أن مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء تعرض الليلة الماضية للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة.

5e6b21f3ac.jpg

 

66a1a1e5f3.jpg

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا