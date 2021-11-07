عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

أكد رئيس المفوضية الليبية، عماد السايح، اليوم الأحد، أنّ المفوضية قررت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية بداية من يوم غد الاثنين الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني وصولا إلى يوم الـ22 من هذا الشهر.



وقال السايح في مؤتمر صحفي اليوم الأحد الـ7 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 إنّ ”البداية الفعلية للعملية الانتخابية ستنطلق غدا“ وإن المفوضية ”استلمت كل التعديلات التي طلبتها من مجلس النواب“.

وأوضح السايح أنّ تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية ”سيقتصر على ثلاثة فروع فقط لحساسية العملية وحرصا من المفوضية على أن تجري الأمور وفقا للوائح التنظيمية“ مضيفا ”سنرافق المكاتب الثلاثة وسنتأكد من أن إجراءاتنا قد طُبقت من طرف المترشحين“ وفق قوله.

وأضاف السايح أن ضبط مواعيد تلقي الترشحات يأتي في إطار تنفيذ العمليتين الانتخابيتين الرئاسية والتشريعية، محذرا من أن المفوضية تتعرض لحملة من التزييف للنيل منها، وعلّق قائلا ”لن نخذل شعبنا وسنشرع في انتخابات حرة ونزيهة“ بحسب تعبيره، داعيا المترشحين والناخبين والعاملين بالمفوضية إلى تحمل مسؤولياتهم.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات خلال المؤتمر الصحفي بطرابلس إن وزارة الداخلية الليبية ”تقوم بجهد لتأمين وصول الناخبين إلى مراكز التصويت ونحن على تواصل مستمر حيث تم تشكيل مجموعة عمل تتكون من 26 منسقا أمنيا على مستوى كل مكاتب وفروع المفوضية“.

وأضاف السايح ”نتوقع أن تحدث خروقات ونعتقد أنها ستكون محدودة جدا وهذه طبيعة الدول التي تمر بمراحل انتقالية“ ودعا المواطنين إلى التوجه بداية من يوم الغد إلى مراكز الانتخابات (المدارس) التي تم تسجيلهم بها، لاستلام بطاقات الانتخاب مصطحبين مستندات إثبات الهوية وصورة شخصية.

وتابع رئيس مفوضية الانتخابات قوله ”سيكون لدينا إجراءات خاصة حول الخروقات التي قد تصاحب هذه العملية، والقانون يتيح للمفوضية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بالتعامل مع الخروقات في تلك المراكز“.

وأوضح أن ما سيجري يوم الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل هو الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، على أن تجري الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد 30 يوما تزامنا مع الانتخابات التشريعية، منبها إلى أنه قد لا يتم احترام آجال الثلاثين يوما نظرا لطول المدة اللازمة لإعلان النتائج الأولية ثم فتح باب الطعون وإعلان النتائج النهائية؛ ما قد نحتاج نحو شهرين لإجراء الجولة الثانية للرئاسية تزامنا مع التشريعية.

وقال إنه سيتم قريبا افتتاح مركز الاتصال للإجابة عن جميع استفسارات الناخبين والإعلاميين والمترشحين.

وكان السايح أعلن قبل أسبوعين أنّه بعد استكمال ترتيبات تعديل القوانين وتسلمها من البرلمان ستبدأ المفوضية بقبول ترشحات المتقدمين لخوض الانتخابات الرئاسية في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في أجل لا يتجاوز منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.