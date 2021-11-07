العراق.. جريحان في انفجار قنبلة قرب مدرسة جنوبي بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصيب مدنيان اثنان في انفجار قنبلة يدوية قرب مدرسة جنوبي العاصمة العراقية بغداد.



وقال مصدر أمني إن "رمانة (قنبلة) يدوية هجومية انفجرت وكانت موضوعة بالقرب من سياج مدرسة ابتدائية ضمن حي (أبو دشير) بمنطقة الدورة جنوبي بغداد"، وفقا للعين.

وأوضح أن "الانفجار أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح متوسطة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويعيش العراق أوضاعاً أمنية غير مستقرة، تسجل من خلالها خروقات بين الحين والآخر.

ويعد "السلاح المنفلت"، أكبر التحديات الأمنية التي تهدد استقرار الأوضاع العامة في البلاد ما بعد2003، فضلاً عن جوانب أخرى من بينها "المليشيات الولائية"، وخطر التنظيمات الإرهابية.