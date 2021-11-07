شكرا لقرائتكم خبر عن دلالات إيجابية لنمو قطاع الطاقة وتصدر مصر إنتاجها إقليميا..اعرف ما ذكرته فيتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقريـر الصـادر عـن وكالـة "فيـتش" Fitch حول توقعات سـوق الطاقة فـي مصر على مدار الـ10 أعـوام القادمة، والذى توقع أن يشهد قطاع الطاقة في مصر نمواً مستمرًا خـلال العقـد القـادم، مضيفاً أنه من المحتمل أن تعتمد مصر بشكل رئيس على الطاقة الحرارية في الفترة الحالية وحتى عام 2030، وستشكل الطاقة المولدة من الغاز الطبيعي أغلبية الطاقة الحرارية المولدة خلال الوقت الراهن.

وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن تعتمد مصر بشكل رئيس على الطاقة الحرارية في الفترة الحالية وحتى عام 2030، وستشكل الطاقة المولدة من الغاز الطبيعي أغلبية الطاقة الحرارية المولدة خلال الوقت الراهن، كما توقـع التقريـر الصادر عـن وكالـة "فيـتش" اسـتمرار قطاع الطاقـة المتجـددة غير الكهرومائية فـي جـذب الاستثمارات خلال الفترة الحالية وحتى عـام 2030، وبالتالي تخفيف أثـر الإمداد الكبير على الحافز الاستثماري، وتعزيز أحجام الاستثمارات المتوقعة في الفترة الحالية وحتى عام 2030، مما قد يسهم في جعل مصر مركزًا إقليمياً مهماً لإنتاج وتصدير الكهرباء.

ونرصد دلالات ذلك :

-دخـول العديد من محطات الطاقة الحرارية، والشمسية، وطاقة الرياح حيز العمليات التجارية.

-وجـود إمكانـات كبيـرة فـي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تمثل فرص جذابة للمستثمرين.

- أصـبحت الطاقـة الشمسـية وطاقـة الريـاح أرخـص مصـادر الكهربـاء فـي مصـر؛ مع ارتفـاع التنافسـية وتراجـع أسـعار المعـدات.

-ستسهم الاستثمارات المستمرة في تحديث البنية التحتية وتسهيل إنتـاج ونقـل الطاقـة المتجـددة للحد مـن خسـائر توزيـع الطاقـة وتدعيم أمن الطاقة بمصر.

-ستـؤدي اسـتثمارات البنيـة التحتية التصديرية ونمـو القطاع الصناعي إلى تعزيز الطلب متوسط- طويل المدى،