"تنسيقية الأحزاب" تهنئ النائب رامى جلال عضوا باللجنة العامة لمجلس الشيوخ

القاهرة - سامية سيد - تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتهنئة، للنائب رامى جلال عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لاختياره لعضوية اللجنة العامة بدور الانعقاد الثانى للمجلس، استكمالا لأعضاء اللجنة طبقًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وتضم اللجنة العامة للمجلس رئيس المجلس وأعضاء رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، بالإضافة إلى خمسة أعضاء يتم اختيارهم من قِبل هيئة مكتب المجلس.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن أنها كانت ومازالت تعمل على ترسيخ المفهوم الذى تبنته وهو سياسة بمفهوم جديد.

وطبقا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها بالإضافة لدراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.