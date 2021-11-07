شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس طاقة الشيوخ: اتوقع تقارير أممية أكثر سعادة بعد تطبيق قانون التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وممثل الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية، موافقته على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، مشيرا إلى أنه يتضمن خطوة جبارة وغير مسبوقة تتمثل فى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، ويضم الوزراء المعنيين بهدف رسم سياسات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى، ومناقشة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وتابع عياد قائلا، :"هذا المجلس يمثل ضمان حقيقى لتعظيم الفائدة من موارد الوطن الطبيعية دون تشتيتها وإهدار قيمتها"، مضيفا أن الوقت أصبح ضرورى لتدريب أجيال على وظيفة ادارة النقل والتمويل.

وأشار رئيس لجنة الطاقة، إلى أن تقرير برنامج التنمية البشرية عن الاقتصاد المصرى أثلج صدره، وتابع:"اتوقع بعد صدور هذا القانون ان تصدر السنة القادمة تقارير أممية أكثر سعادة بالنسبة للواقع المصرى".

وقال النائب ناجح جلال، إقرار هذا القانون يعكس متطلبات التطوير والتنمية المستدامة ويهدف إلى التنسيق بين الجهات المختلفة لإنجاز الخطة، مطالبا بعرض اللائحة التنفيذية على البرلمان.