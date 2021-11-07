شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى ممثلا للهيئة البرلمانية لـ"مستقبل وطن" والنحاس للوفد بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه عملا بالفقرة الأولى من المادة 104 من اللائحة الداخلية، أبلغه رئيس حزب مستقبل وطن باختيار النائب حسام الخولى ممثل للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس والنائب محمد حلاوة نائبا له.

كما أبلغه رئيس حزب الوفد، باختيار النائب عبد العزيز النحاس ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.

وتنص المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.