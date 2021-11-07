الداخلية تكشف تفاصيل مصرع عنصرين إجراميين وإصابة ضابطين في تبادل لإطلاق النيران بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

لقي اثنين من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة بالدقهلية مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة وإصابة ضابطين.

قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ، مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر - سبق اتهامه فى 13 قضية ما بين" سرقة ، مخدرات ، سلاح ، ضرب" ، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 6 قضايا).

ولدى وصول القوات لمسكنه استشعر المتهم قدومها فبادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران؛ ونتج عن ذلك (مصرع العنصر الإجرامي المشار إليه ) وكذا مصرع عنصر إجرامى – له معلومات جنائية "سبق اتهامه فى 5 قضايا ما بين " سرقة ، مخدرات ، سلاح " ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا ، والذي كان متواجداً مع العنصر الإجرامي شديد الخطورة بالمسكن وقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات.

وعثرت قوات الأمن بجوارهما على ( 2 بندقية آلية - طبنجة - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ) .

كما أسفر ذلك عن إصابة ضابطين بطلقات نارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.