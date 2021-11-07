ضبط 3 أشخاص سرقوا لودر بالإكراه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة؛ لقيامهم بسرقة لودر بالإكراه من أحد الأشخاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من (سائق لودر، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية) بتضرره من (تاجر لوادر، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وآخران، لقيام أحدهم باستدراجه لموقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بدعوى القيام بأعمال تسوية باللودر قيادته وعقب وصوله للمكان المشار إليه فوجىء بسيارة يستقلها المشكو في حقهم قام قائدها بقطع الطريق عليه وأجبروه على الترجل من اللودر قيادته وتعدوا عليه بالضرب واصطحابه داخل السيارة قيادتهم كرهاً عنه وقام أحدهم باستقلال اللودر الخاص به وتوجهوا به إلى منطقة كائنة بنطاق مدينة العبور بالقليوبية واستولوا منه على مبلغ مالي، وعقب ذلك تخلوا عنه، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع آخرين (زوج شقيقته وسائق لودر "يعمل طرفه").

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات وأقر المتهم الأول أنه استعان بالمتهمين الآخرين لارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه ووالده، وأيد المتهمان الآخران ما جاء بأقواله.

تم بإرشاد المتهمين ضبط اللودر المستولى عليه بمكان اخفائه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على اللودر، واتهمهم بسرقته بالإكراه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.