البنك الأهلي يحقق مبيعات تزيد عن 8 مليارات جنيه في التجزئة المصرفية للشهر الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن قطاع التجزئة المصرفية في البنك حقق مبيعات قياسية تزيد عن 8 مليارات جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وأضاف في تصريحات لمصراوي أن محفظة التجزئة المصرفية قفزت إلى 150 مليار جنيه حتى الشهر الجاري لتتجاوز مستهدفات البنك بفضل زيادة مبيعات القروض للعملاء.

وتضم محفظة التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري برامج تمويلية متعددة تشمل القروض الشخصية والسيارات، والتمويل العقاري، وبطاقات الائتمان الكريديت كارد، والمشروعات متناهية الصغر للأفراد.

وكان البنك الأهلي أطلق العديد من العروض الترويجية مؤخرا تشمل إيقاف المصروفات الادارية على القروض الشخصية لفترة محدودة بمناسبة موسم المدارس بما ساهم في زيادة مبيعات التجزئة.