تصدير 3 آلاف طن أسمنت أبيض إلى سوريا عبر ميناء العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن استمرار عمليات تصدير المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحري، وذلك باستقبال السفينة MAJD.B القادمة من لبنان والتي ترفع علم تنزانيا والبالغ طولها 84.2 متر والغاطس 5.6 متر، لشحن 3 آلاف طن أسمنت أبيض إلى سوريا.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه بوصول هذه السفينة فإنها تعتبر التاسعة والأربعون التي تدخل الميناء منذ بدء تشغيله في يناير الماضي، ليصبح إجمالي ما جرى تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش إلى 72 ألف طن.

وأكدت على أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة، وأنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.