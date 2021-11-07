هارب من 595 سنة حبس.. القبض على صاحب شركة متهم في قضايا نصب بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب شركة، هارب من تنفيذ 1162 حكما قضائيا بإجمالي مدد حبس بلغت 595 سنة وغرامات مالية أكثر من 28 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة باختباء صاحب شركة للإنشاءات، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، والمطلوب التنفيذ عليه في 438 حكم حبس "جزئي – مستأنف"- و724 حكم غرامة، في قضايا استيلاء – نصب – شيكات – سرقة تيار كهربائي، بإجمالي مدد حبس بلغت 595 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت (28٫635٫000 جنيه مصرى) بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.