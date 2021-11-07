"بنية": إطلاق شركتين جديدتين خلال معرض "Cairo ICT" هذا العام (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - شركة حلول الاتصالات: إحدى الشركتين تستثمر في الشركات الناشئة برأسمال 50 مليون دولار

رئيس المجموعة: افتتاح مصنع الكابلات والألياف الضوئية باقتصادية قناة السويس يونيو 2022

أحمد مكي: نخطط للتواجد في السعودية والمشاركة في التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030

تغيير علامتين تجاريتين لشركتين تابعتين خلال معرض كايرو أي سي تي

كتب- علاء حجاج:

تستهدف مجموعة "بنية" لحلول الاتصالات خلال العام المقبل التوسع والتواجد في أسواق جديدة خارج مصر منها خطة للتواجد في المملكة العربية السعودية، لتكون جزءاً من التحول الرقمي طبقًا لرؤية المملكة 2030، علاوة على استكمال ملف التعاون الأفريقي.

كما من المنتظر أن تعلن المجموعة عن تدشين شركة "بنية للاستثمار وريادة الأعمال" خلال فعاليات معرض ومؤتمر"Cairo ICT"، الذي يبدأ فعالياته اليوم الأحد، للاستثمار في الشركات الناشئة برأسمال 50 مليون دولار.

وكشف أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، خلال حوار مع الخليج 365، عن توحيد السمة التجارية لشركات المجموعة، إذ سيتم الإعلان فى أول أيام معرض "كايرو آي سي تي" خلال هذا العام عن تغيير العلامة التجارية لشركتين تابعتين هما "فايبر مصر للأنظمة" إلى "بنية للأنظمة"، و"فايبر مصر للحلول الهندسية " إلى "بنية للحلول الهندسية".

وقال مكي إن الغرض من ذلك تحقيق هدفين، الأول هو تشكيل هوية جديدة ومتميزة للمجموعة في أذهان العملاء، والثاني زيادة القيمة التسويقية للعلامة التجارية للمجموعة.

وأضاف أن للمجموعة خطة طموحة في الفترة المقبلة مبنية على التوسع في أنشطة شركتي "بنية للأنظمة" و"بنية للحلول الهندسية"، والدخول في شراكات ناجحة لتنفيذ مشروعات داخل مصر وتمتد لأسواق أخرى مثيلة بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار مكي إلى أن "بنية للأنظمة" تتولى تنفيذ الجزء الأكبر من مشروع التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال العام والذي يعد من أكبر المشروعات في المنطقة ويشمل نحو 4 شركات قابضة والشركات التابعة لها وهي الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيمياوية، والشركة القابضة للسياحة، والشركة القابضة للتأمين.

وذكر أن "بنية للأنظمة" تعاقدت مع العديد من العملاء لبناء أكبر مراكز البيانات فائقة النِّطَاق للبرمجيات السّحابية في أفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشروع مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة مع وزارة الاتصالات كمدينة ذكية.

وبحسب أحمد مكي، تمتلك شركة "بنية للأنظمة" (Benya Systems) مشروعات قيمتها تصل إلى 2 مليار جنيه.

وتأسست شركة "بنية للحلول الهندسية" (Benya Engineering) منذ عام ونصف (أي في الربع الأول من 2020)، وهي متخصصة في المجال الهندسي والمشاريع الهندسية ومشروعات البنية التحتية للاتصالات، وتسعى الشركة أيضًا إلى تلبية احتياجات قطاع مراكز البيانات في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط وفقًا لأحدث المعايير الدولية في هذا المجال، وفقا لمكي.

وقال مكي إنه من خلال شركة "بنية للحلول الهندسية" (Benya Engineering) كشركة متخصصة في مجال الحلول والخدمات الكهروميكانيكية، قررت مجموعة بنية التعاون مع شركة "ألفا تيك" (Alfa Tech)، الرائدة في تصميم وبناء مراكز البيانات العملاقة على مستوى العالم طبقاً لأحدث المعايير في هذا المجال.

وستكون مجموعة بنية في هذا التعاون الشريك الرئيسي لشركة "ألفا تك" في مصر والشرق الأوسط، وتنفرد شركة "ألفا تك" ببناء 850 مركز بيانات ومركز بيانات لشركات مختلفة مثل أمازون وجوجل وأبل وغيرها، وفقا لمكي.

وذكر أنه في العاصمة الإدارية الجديدة، قامت شركة "بنية للحلول الهندسية" (Benya Engineering) بالتعاقد على توريد وتركيب 231 ألف عداد ذكي لخدمات المياه والكهرباء والغاز يخدم حوالي 75 ألف وحدة بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.

مشروعات العاصمة الإدارية

أوضح مكي أن شركة "بنية للحلول الهندسية" تشارك أيضا في تنفيذ البنية التحتية التكنولوجية لمشروعات مختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة والحي الحكومي بالتعاون مع شركات عالمية كبيرة تعمل في مجالات تكنولوجية متنوعة، بالإضافة إلى التعاقد على بناء أكبر مراكز لبيانات البرمجيات السحابية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقامت مجموعة "بنية"، من خلال شركة "بنية للحلول الهندسية" (Benya Engineering)، بإنشاء وتركيب واحد من أوائل الأبراج التشاركية في العاصمة الإدارية الجديدة بارتفاع 45 مترا في فترة وجيزة وهي شهر ونصف، وفقا للمعايير العالمية، بحسب أحمد مكي.

وأضاف أن البرج يعد نموذجا للأبراج التشاركية صاحبة الطابع الجمالي المميز الحديث، وهو قادر على حمل أجهزة ومعدات وتقنيات تتسع لنحو 5 مشغلين لخدمات التليفون المحمول، وهو ما لم يكن متاحًا من قبل.

وأشار مكي إلى أن المشروع في مرحلة التجربة، والتي تمت بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية وجهاز تنظيم الاتصالات وإدارة الإشارة للقوات المسلحة، ومن خلال هذا المشروع، تمكنت مجموعة "بنية" أن تثبت أن هناك شركات مصرية قادرة، من خلال دعم الدولة، على بناء برج تشاركي يطابق المعايير العالمية الحديثة.

كما تحالفت مجموعة بنية مع شركات عالمية وهم "سيمنز" و"سيسكو" و"دل تكنولوجيز" وشركات أخرى لتأسيس نظام متكامل لبناء وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مدينة المعرفة داخل العاصمة الإدارية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب مكي.

وقال مكي إن المجموعة وقعت عددا من الاتفاقيات مع جهات مختلفة في مجال التحول الرقمي، منها اتفاقية منظومة التطبيقات الذكية للمرحلة الأولى لمدينة المعرفة لإرساء التطبيقات التي تساعد على متابعة الأعمال اليومية الخاصة بتشغيل أنظمة المباني المختلفة، مثل إدارة المياه والكهرباء والبيئة والمخلفات والمراقبة والنقل والتحكم في الإضاءة وغيرها مما يسهم في ترشيد النفقات والاستخدام بطريقة فعالة.

وتشارك مجموعة "بنية" أيضاً في مناقصات الـ "ITS"، حيث أن تتمتع مشروعات العاصمة بأولوية كبيرة لدى الدولة خصوصا مع التوجهات الحالية الخاصة بانتقال الحكومة إلى العاصمة بدايةً من ديسمبر2021، وفقا لمكي.

إنشاء شركتين جديدتين وافتتاح مصنع

قال أحمد مكي: "يشهد كايرو آى سي تي أيضًا إعلان مجموعة بنية إطلاق كيانين جديدين أو شركتين تابعتين إحداهما: "بنية للخدمات السحابية" (Benya Cloud) وهي مركز رقمي متعدد التخصصات السحابية يوفر تقنيات تكنولوجيا آمنة وذكية مخصصة لإنجاز احتياجات العمل بهدف خدمة وتعزيز خطة التحول الرقمي".

وتابع مكي: "والثاني هو بنية للاستثمار وريادة الأعمال (Benya Ventures) والتي تعد الذراع الاستثماري لمجموعة بنية لتقوم بدور فعّال في مجال الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة وتقديم التمويل للمشروعات والشركات الواعدة في قارة أفريقيا".

وتهدف شركة "بنية للاستثمار وريادة الأعمال" (Benya Ventures) إلى ضخ استثمارات ودعم رواد الأعمال في التخصصات التي تتعلق بالتكنولوجيا وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، برأسمال 50 مليون دولار، وسيتم الإعلان عن الشريك الرئيسي والاستراتيجي لإدارة تلك المنظومة، بحسب مكي.

وكشف أحمد مكي عن اعتزام المجموعة افتتاح مصنع بنية للكابلات والألياف الضوئية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج كابلات الألياف الضوئية في يونيو المقبل، حيث بدأت "بنية" في استلام خطوط الإنتاج، وفي الوقت الحالي يتم الانتهاء من تجهيزات الأرض والمباني.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد تعاون بين "بنية " والمملكة العربية السعودية في مشروعات التحول الرقمي بعد أن تلقى مكي دعوة من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في مبادرة "مستقبل الاستثمار" في نسخته الخامسة والتي استضافتها المملكة قبل نهاية أكتوبر الماضي.

ويرى مكي أن مصر مؤهلة لأن تكون مركزاً محوريًا لصناعة مراكز البيانات في المنطقة بسبب مجموعة عوامل منها الموقع الجغرافي المتميز وعدد الكابلات البحرية التي تمر عبر أراضيها.

وعن خطط المجموعة في ظل التنافس الكبير بين شركات الدول العربية الرائدة في مجال البنية التحتية التكنولوجية، أوضح مكي أنه في ظل التنافس الكبير بين الشركات العربية الإقليمية، تعمل المجموعة على خلق فرص للتكامل والتعاون مع الشركات المنافسة في هذا المجال.

وذكر أن خلق تلك الفرص سيساعد على التحرك السريع لإنشاء مشروعات ناجحة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، لذا تتحدث "بنية" مع الأشقاء في السعودية لخلق فرص للتعاون داخل السوق السعودي.

ودشنت مجموعة "بنية" مجلسا استشاريا عالميا "GAB"، وذلك في إطار رؤية الشركة المستقبلية والتي ترتكز على الاستعانة بأفضل الكفاءات في مختلف قطاعات الأعمال، ليضم شخصيات هامة للاستفادة من خبراتهم الكبيرة وهو ما سينعكس بالإيجاب على كفاءة تنفيذ المشروعات الراهنة والمستقبلية، بحسب أحمد مكي.

وأوضح مكي أن المجلس الاستشاري الجديد سيعزز رؤية الشركة وخططها المستقبلية، من خلال تقديم المشورة لقيادة الشركة وتبادل الآراء مع الخبراء الدوليين.

ويضم المجلس في عضويته لاسينا كوني المدير العام لمنظمة "Smart Africa"، وفينشنزو نيسي، الرئيس الإقليمي السابق لشركة ألكاتيل لوسينت، والمهندس هشام مكاوي، الرئيس الإقليمي السابق لشركة British Petroleum لشمال أفريقيا.