بعد القبض عليه.. إخلاء سبيل سائق حاول القفز من أعلي كوبري في المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أمرت نيابة قسم ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل سائق توكتوك، هدد بالقفز من أعلي كوبري الفريق رضا حافظ بميدان الشون، وألقت قوات الأمن بالقبض عليه.

كان سائق التوكتوك أشهر آلة حادة وهو يقف أعلي كوبري الفريق رضا حافظ بميزان الشون بمدينة المحلة الكبري مهددًا بالقفز وإنهاء حياته، اعتراضًا على ضبط التوكتوك الخاص به حال سيره عكس الاتجاه بشارع البحر بمدينة المحلة، ما أدي إلى حالة فزع وخوف لدي المواطنين.

تمكن ضباط قسم ثان المحلة من ضبطته، وجري تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي قامت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.