قتلى بتفجيرات في جلال آباد شرقي أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت إذاعة Salam Watandar الأفغانية، إن ثلاثة أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم، في تفجيرات اليوم الأحد في مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار شرقي أفغانستان.

ووفقا لمعطيات المحطة، وقع انفجاران بالقرب من مركز شرطة المدينة، وبعد ذلك بدأ تبادل إطلاق النار بين عناصر طالبان التي سيطرت على السلطة في هذه الدولة، ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي الناشطين في أفغانستان.

وأشارت المحطة، إلى أن هناك قتيلين من عناصر الشرطة المحلية، بحسب وكالة “تاس”.