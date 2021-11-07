الداخلية العراقية تكشف تفاصيل محاولة اغتيال الكاظمي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت وزارة الداخلية العراقية الأحد، تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فجر اليوم.

وخلاف ما أعلن سابقا أوضحت الوزارة في بيان نشرته وسائل إعلام عراقية، صباح اليوم أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء جرت بـ”ثلاث طائرات مسيرة”، وليس واحدة.

لكن الوزارة ذكرت أن “القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرتين”، فيما يبدو أن الثالثة هي التي وصلت إلى منزل رئيس الوزراء، الذي نجا من المتفجرات التي حٌملت بها “درون” بدون طيار.

وبيّنت الوزارة، أن “الطائرات كانت مختلفة الأحجام”، فيما أكدت أن الخسائر البشرية اقتصرت على إصابات في صفوف رجال الأمن المكلفين بحماية الكاظمي، دون أن يصاب الأخير بأذى.

وفي وقت سابق أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، تتبع مسار الطائرة المسيرة المفخخة التي استهدفت منزل مصطفى الكاظمي.

القيادة أشارت في بيان، إلى أنه تم اتخاذ إجراءات ستكشف ملابسات الحادث، وكيفية وصول الطائرة المسيرة إلى مكان إقامة رئيس الوزراء.

وأعلنت القوات المسلحة العراقية، صباح الأحد، بدء التحقيقات لمعرفة مكان انطلاق الطائرة المسيرة المفخخة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء.

وأضاف اللواء يحيي رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية باشرت بجمع الأدلة حول استهداف منزل رئيس الوزراء.

وأشارت قيادة العمليات المشتركة العراقية، إلى أن “القوات الأمنية قادرة على درء المخاطر وسنلاحق كل من يحاول المساس بأمن بلادنا”.

ورفعت مليشيات إيران بالعراق من وتيرة إرهابها، ولم تكتف بزج المئات في أتون معاركها الخاسرة، بل حاولت أن تطال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ورغم عدم تبني المليشيات الإيرانية لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها الكاظمي إثر استهداف منزله قرب المنطقة الخضراء بطائرة مسيرة مفخخة، إلا أن المقدمات تدل على النتائج.

وكان الجيش العراقي أعلن صباح الأحد، تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.