شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل ثلاثة أشخاص بتفجيرات في جلال آباد شرقي أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت إذاعة Salam Watandar الأفغانية، إن ثلاثة أشخاص على الأقل، لقوا حتفهم، في تفجيرات اليوم الأحد في مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار شرقي أفغانستان.



ووفقا لمعطيات المحطة، وقع انفجاران بالقرب من مركز شرطة المدينة، وبعد ذلك بدأ تبادل إطلاق النار بين عناصر طالبان التي سيطرت على السلطة في هذه الدولة، ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي الناشطين في أفغانستان.

وأشارت المحطة، إلى أن هناك قتيلين من عناصر الشرطة المحلية.