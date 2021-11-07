قرقاش يؤكد ان الإمارات تعمل مع الشركاء لتعزيز الاستقرار الإقليمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الامارات أن الإمارات تعمل مع الشركاء لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتسعى إلى بناء جسور بهدف تخفيف التوترات.



وقال في سلسلة تغريدات باللغة الإنجليزية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن «بعض التعليقات على التطورات الأخيرة في تونس والسودان حاولت المبالغة في دور الإمارات في ديناميات داخلية بشكل أساسي، كما أنه كان هناك ميل من جانب بعض المعلقين إلى تحريف نوايا الإمارات بطريقة لا تعكس الواقع».

وأضاف في تغريدة أخرى قائلاً: «الحقيقة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل مع الشركاء لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتسعى إلى بناء جسور بهدف تخفيف التوترات». وتابع معالي المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: «نحن ندرك أن الاستقرار يعتمد على معالجة الحكومات للمشاعر الشعبية وتجنب تهميش شرائح المجتمع».

واختتم تغريداته بالتأكيد على ضرورة الإشادة بأي جهود للحد من التوتر وبناء توافق سياسي وتقوية الشراكات الإقليمية، مؤكداً أن الإمارات تؤمن أن الحوار والعمليات الشاملة وتجنب المواجهة يجب أن تشكل الأدوات الرئيسة في إدارة كل من النزاعات الداخلية والعلاقات الإقليمية.