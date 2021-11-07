شاهد.. انفجار ماسورة غاز طبيعي بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة المصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5، الأحد، في انفجار ماسورة غاز طبيعي بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة المصرية.



وأدى الانفجار إلى انهيار منزل مكون من دورين، وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الهرم.

ووصل مسؤولو شركة الغاز المصرية إلى موقع حدوث الانفجار بسبب تسرب غاز، لغلق المحبس الرئيسي الموصل للعقار، وإجراء الصيانة اللازمة، بحسب وسائل إعلام مصرية محلية.

وفي التحقيقات تبين أن تسرب غاز أدى إلى حدوث انفجار وتصدعات وانهيار حوائط بعقارين مجاورين، وقال شهود عيان إن عدد الوفيات وصل إلى 3 أشخاص، ويجري رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وتم إخطار مسؤولي محافظة الجيزة لإجراء معاينة للعقارين تمهيداً لإعداد تقرير بمدى سلامتهما الإنشائية.