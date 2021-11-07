شكرا لقرائتكم خبر عن الضباب الدخاني يغطي العاصمة الهندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غطى ضباب دخاني كثيف من الهواء السام، العاصمة الهندية والمناطق المجاورة ، لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأحد، حيث أحرق المزارعون القش، مما أضاف إلى التلوث الناجم عن الألعاب النارية في مهرجان الأضواء الهندوسي "ديوالي".

وكانت مستويات مؤشر جودة الهواء، في معظم محطات المراقبة، داخل دلهي وحولها والمدن القريبة، تندرج ضمن الفئة "الشديدة"، مع تراوح مستويات الجسيمات الدقيقة(بي إم5ر2) بين 400 و470، وهو ستة إلى سبعة أمثال الحد، الذي تعتبره منظمة الصحة العالمية آمنا.

ويشكو الناس من مشكلات في التنفس وحكة في العين، وسجلت ثلاثة مستشفيات كبرى على الأقل زيادة في عدد المرضى، الذين يأتون بمشكلات في التنفس.