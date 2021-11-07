اخبار العالم

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب شمال باكستان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب شمال باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية, أن مركز الزلزال كان على عمق 120 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان، وشعر بهزته سكان الشطر الشمالي من باكستان، بما في ذلك مدينة بيشاور.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية, غير أن الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم خشية وقوع هزة ارتدادية مدمرة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا