شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب شمال باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية, أن مركز الزلزال كان على عمق 120 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان، وشعر بهزته سكان الشطر الشمالي من باكستان، بما في ذلك مدينة بيشاور.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية, غير أن الزلزال أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم خشية وقوع هزة ارتدادية مدمرة.