شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحذر من هبوب عواصق ثلجية وتفشي الإنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّرت السلطات الصينية من هبوب عواصف ثلجية شتوية، بينما أثارت التحذيرات من موجات البرد على مستوى البلاد المخاوف من تعطل حركة المرور وتفشي الإنفلونزا وسط زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الصينية, تنبيهًا باللون البرتقالي وهو ثاني أعلى مستوى، متوقعة هبوب عواصف ثلجية في شمال شرقي الصين, وذلك بعد وصول مستوى الثلوج في بعض المناطق إلى 4.5 سنتيمترات خلال 24 ساعة شهدت انهمار ثلوج كثيفة في شمال الصين.

وتساقطت الثلوج على العاصمة الصينية بكين, قبل 23 يومًا من موعده المعتاد سنوياً، بينما من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة اليوم, إلى أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات.

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية أن موجة البرد اجتاحت مناطق بدءاً من بكين ووصولاً إلى شنغهاي وقوانغتشو، مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بما يصل إلى 14 درجة مئوية اليوم.