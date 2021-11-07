شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 في انفجار بمنجم بمنطقة كاراجندا في كازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخستانية ، اليوم الأحد، بأن ما لا يقل عن ستة عمال لقوا حتفهم جراء انفجار ناجم عن غاز الميثان بمنجم في بلدة آباي بمنطقة كاراجندا.

وأضافت الوكالة أن الانفجار أسفر عن إصابة اثنين آخرين، حالتهما حرجة.

ووفقا للتقارير، فقد وقع الانفجار صباح اليوم، مضيفة أن 64 عاملا كانوا في المنجم وقت وقوع الانفجار.

وبناء على توجيهات رئيس وزراء كازاخستان أسكار مامين، فقد تم إيفاد لجنة برئاسة وزير الطوارئ يوري إيلين إلى موقع الحادث.