انت الان تتابع خبر كيف كانت ردود الفعل العربية والدولية حول محاولة اغتيال الكاظمي؟ والان مع التفاصيل

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عبر موقعها على ”توتير“، عن "إدانة المملكة العربية السعودية بشدة، للعمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي".

وأكدت السعودية في بيانها وقوفها ”إلى جانب العراق في التصدي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثا منع العراق من استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه".

بدورها، دانت دولة الإمارات "الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر إقامة مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد".

وأكدت وزارة الخارجية أن ”دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية“.

وأعربت الامارات في بيانها عن ”تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه".

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأحد، أن محاولة اغتيال الكاظمي فتنة جديدة نفذتها جماعات "إرهابية.

وذكر شمخاني في تدوينة على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي هي فتنة جديدة يجب التحري عنها في مراكز الفكر الأجنبية، والتي لم تجلب منذ سنوات، من خلال خلق ودعم الجماعات الإرهابية واحتلال البلاد ، سوى انعدام الأمن والخلافات وعدم الاستقرار للشعب العراقي المظلوم".

في السياق ذاته، أعربت قطر عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة الاغتيال التي استهدفت مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء بجمهورية العراق".

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان هذه المحاولة ”عملاً إرهابياً يستهدف الدولة العراقية“، وشددت على ”ضرورة ملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة".

وجددت الوزارة موقف قطر ”الداعم لوحدة واستقرار وسيادة العراق، وتطلعات شعبه الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية“، بحسب البيان الرسمي.

من جهته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيبسوك: ”تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقى، الكاظمي، وإذ أدين هذه المحاولة الغاشمة، أدعو الله أن يحفظه وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه".

ودعا الرئيس المصري في تعليقه ”كافة الأطراف والقوي السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ علي استقرار الدولة وتحقيق آمال الشعب العراقي الشقيق".

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعربت في بيان رسمي، نشرته على موقع الوزارة في ”فيسبوك“، عن ”إدانتها واستنكارها بأشد العبارات محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس مجلس الوزراء العراقي“.

وقالت الوزارة إن "مصر تؤكد وقوفها مع العراق ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره، أو ينال من تماسك جبهته الداخلية، وتشدد مصر على أن تلك الأعمال الإرهابية البائسة لن تثني العراق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية، التي كان آخرها عقد الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي".

كما دعت مصر ”جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة العراق“.

من جهته، علق المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الاحد، على الحادثة، وكتب عبر حسابه على موقع ”تويتر“ للتواصل الاجتماعي: ”نحمد الله على نجاة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، من محاولة الاغتيال الآثمة. حفظ الله العراق وشعبه من كل مكروه، وعاش حرا أبيا مستقلا“.

ودانت المملكة الاردنية، اليوم الاحد، باشد العبارات محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر وزارة الخارجية الاردنية في بيان تابعته ان "المملكة الاردنية تدين بأشد العبارات محاولة الاغتيال الإرهابية الفاشلة التي تعرض لها رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، فجر اليوم".

وأكّدت الوزارة، "وقوف وتضامن المملكة التام مع العراق وشعبه الشقيق، ودعمها الكامل لأمنه واستقراره، ولجهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب، وتعزيز المسيرة الديمقراطية والمحافظة على الإنجازات الوطنية".

وشدّدت، على "إدانة واستنكار المملكة التام لكافة الممارسات والأعمال الإرهابية الجبانة التي من شأنها تهديد أمن واستقرار العراق".

إلى ذلك، أعربت الخارجية التركية عن "ادانتها وبشدّة الهجوم الإرهابي الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في منزله صباح اليوم بالطائرات المسيّرة".

وأعربت دولة الكويت، اليوم الأحد، عن إدانتها لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن "المحاولة الإجرامية الآثمة لا تستهدف الكاظمي فقط وإنما ما تحقق للعراق وشعبه الشقيق من وحدة وإنجازات على الصعد كافة"، مؤكدة "قناعتها بوعي الأشقاء في العراق لتفويت الفرصة على من أراد بوطنهم ووحدتهم السوء".

وشددت الوزارة، على "وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق وتضامنها وتأييدها لكل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته".

فيما دان الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، محاولة الاغتيال التي تعرض لها فجر اليوم، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من خلال استهداف منزله بقصف صاروخي.

واعتبر عون أن "هذه المحاولة تستهدف ليس فقط شخص الرئيس الكاظمي، بل كذلك الاستقرار والأمن في العراق والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية وتفعيل الاقتصاد الوطني وتوفير حياة هانئة للشعب العراقي الشقيق".

دانت وزارة خارجية مملكة البحرين محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مستنكرة هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في العراق الشقيق، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع جمهورية العراق حكومة وشعبًا في حربها ضد الإرهاب، ودعمها لكافة الإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره ونمائه.

واستنكرت جامعة الدول العربية، اليوم الاحد، بأشد العبارات محاولة استهداف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في بيان تلقته الخليج 365، "نستنكر بأشد العبارات المحاولة الدنيئة لاستهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي فجر اليوم"، مضيفا أن "العدوان الذي تعرض له منزل رئيس وزراء العراق بطائرات مسيرة مفخخة انما يستهدف هيبة الدولة العراقية وأمنها واستقرارها".

واضاف أبو الغيط أن "الوضع المضطرب الذي يشهده العراق خلال الفترة الأخيرة، والذي تصاعدت حدته بهذه المحاولة المشينة لاغتيال رئيس الوزراء، إنما يؤكد مجددا ضرورة تعامل الدولة العراقية بشكل حاسم مع السلاح المنفلت والمجموعات الخارجة عن القانون".

وأعرب عن "الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية العراقية على حماية مؤسسات الدولة العراقية والتصدي لأية محاولة تستهدف زعزعة استقرار العراق وأمنه والعودة به الى الخلف".

وعلق البرلمان العربي، اليوم الاحد، على محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر البرلمان العربي في بيان ورد لـ الخليج 365، "ندين محاولة اغتيال رئيس الوزراء في جمهوريةالعراق"، مؤكدا أن "أمن العراق جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

بينما دانت بعثة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في العاصمة بغداد.

وأكدت البعثة في بيان ورد لـ الخليج 365، على ضرورة "عدم السماح للارهاب والعنف والأفعال غير القانونية بتقويض استقرار العراق وانحراف العملية الديمقراطية".

ودان مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، محاولة اغتيال رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وذكر المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، يدين محاولة الاغتيال الآثمة التي استهدفت دولة مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق بعد تعرض منزله لهجوم بمسيرة اليوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021م".

وأكد الحجرف، "عن الرفض القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية والتي استهدفت أمن واستقرار العراق والذي هو من أمن دول المجلس، معبراً عن التضامن مع العراق والشعب العراقي الشقيق للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، بحسب البيان".

وقالت منظمة التعاون الإسلامي ان محاولة اغتيال الكاظمي عمل إرهابي يستهدف وحدة العراق وأمنه واستقراره.

ونجا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت، فجر اليوم الأحد، مقر إقامته في بغداد، ورد عليه الكاظمي بالدعوة إلى ”التهدئة وضبط النفس".