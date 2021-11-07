الكويت تدين محاولة اغتيال الكاظمي

بغداد - ياسين صفوان - أعربت دولة الكويت، اليوم الأحد، عن إدانتها لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن "المحاولة الإجرامية الآثمة لا تستهدف الكاظمي فقط وإنما ما تحقق للعراق وشعبه الشقيق من وحدة وإنجازات على الصعد كافة"، مؤكدة "قناعتها بوعي الأشقاء في العراق لتفويت الفرصة على من أراد بوطنهم ووحدتهم السوء".

وشددت الوزارة، على "وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق وتضامنها وتأييدها لكل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته".