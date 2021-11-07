كردستان العراق ينفي محاولة طائفة يهودية السفر إلى إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

أكد متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق أمس السبت، أن مجموعة من طائفة "ليف طاهور" اليهودية دخلت الإقليم وغادرت دون اعتراضها، نافيا بذلك تقارير وسائل إعلام إسرائيلية عن إحباط سلطات الإقليم خطة لأفراد الطائفة للسفر إلى إيران.



وقال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية لإقليم كوردستان، سفين دزيي، في تصريح لموقع "الحرة"، إن "مجموعة من أفراد هذه الطائفة يتراوح عددهم بين 50 و60 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، دخلوا الإقليم بجوازات كندية وأمريكية وبقوا ما لا يقل عن أسبوع قبل أن يغادروا إلى تركيا بإرادتهم".

وأضاف دزيي أن "المجموعة اليهودية وصلت إلى إقليم كردستان من تركيا جوا، ثم عادوا بذات الطريقة إلى إسطنبول ومنها إلى دولة أخرى لا نعلمها".

ونفى دزيي ترحيل سلطات الإقليم المجموعة أو اعتقالهم، مضيفاً أنهم "دخلوا الإقليم بطريقة شرعية بعد حصولهم على تأشيرة الدخول في المطار وفقا للضوابط المتبعة مع حاملي الجوازات الأمريكية والكندية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية وأخرى مهتمة بالشأن اليهودي، بينها تليغراف، أفادت بأن سلطات إقليم كردستان العراق أحبطت خطة لأفراد طائفة "ليف طاهور" اليهودية للسفر إلى إيران، واعتقلت المجموعة ورحلتها إلى تركيا، ورومانيا.

وأبلغ نشطاء، لم يكشفوا هوياتهم أن "الطائفة المتطرفة" كانت تخطط لعبور الحدود العراقية الإيرانية والاستقرار هناك. ومن بين النشطاء أعضاء سابقون في "ليف طاهور" تمكنوا من الفرار وأقارب أشخاص ينتمون لهذه الطائفة، وفقا لتليجراف.