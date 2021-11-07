كورونا حول العالم...5 ملايين وفاة و249 مليون إصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

أظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 249.5 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي وزعت 7.22 مليارات.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ249.538 مليوناً، وأن عدد الوفيات بلغ 5.044 ملايين.

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا الموزعة عبر العالم تجاوز 7.226 مليارات.