زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب نيوزيلندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة نيوزيلندا، حيث وقع على مسافة 70 كيلومترا شمال شرق بلدة "كولينجوود"، ، وشعر به السكان على نطاق واسع، وسط نيوزيلندا، طبقا لما ذكرته "إذاعة نيوزيلندا" اليوم الأحد.



وكان الزلزال على عمق 190 كيلومترا.

وتقع بلدة "كولينجوود" في الجزء العلوي من جزيرة "ساوث آيلاند".

وذكر أكثر من 11 ألف شخص أنهم شعروا بالزلزال.

وقال البعض إنهم تلقوا إنذارا بشأن حدوث الزلزال، قبل وقوعه.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية حتى الآن.

وكان المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل ، قد ذكر في يوليو الماضي، أن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب جزر كيرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا.