شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تدين العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بشدة للعمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي.



وأكدت المملكة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" وقوفها صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعباً، في التصدي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثاً منع العراق الشقيق من استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه.