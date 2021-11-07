شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر إقامة الكاظمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر إقامة مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.