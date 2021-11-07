الرئيس المصري يدين محاولة اغتيال الكاظمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، داعيا الأطراف العراقية إلى التهدئة والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار الدولة.



وكتب السيسي عبر "فيسبوك" صباح اليوم الأحد: "تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي فجر اليوم وإذ أدين هذه المحاولة الغاشمة أدعو الله أن يحفظه وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه".

وأضاف: "كما أدعو كافة الأطراف والقوي السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ علي استقرار الدولة وتحقيق آمال الشعب العراقى الشقيق".

من جانبها، قالت الخارجية المصرية، في بيان لها أن مصر تعرب "بأشد العبارات عن إدانتها واستنكارها" لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الكاظمي، مؤكدة "وقوفها مع العراق الشقيق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراره، أو ينال من تماسك جبهته الداخلية".

وشدد البيان على ثقة مصر بأن "تلك الأعمال الإرهابية البائسة لن تُثني العراق الشقيق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية، والتي كان آخرها عقد الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي".

ودعت القاهرة جميع الأطراف العراقية إلى "ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة العراق الشقيق".