شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس "التعاون الخليجي" يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 نوفمبر 2021

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أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "محاولة الاغتيال الآثمة" التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعد تعرض منزله لهجوم بمسيرة.



وأعرب الحجرف في بيان للمجلس عن الرفض القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية والتي استهدفت أمن واستقرار العراق والذي هو من أمن دول المجلس.

وعبر عن التضامن مع العراق والشعب العراقي للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.