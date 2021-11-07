المُسيّرة انطلقت من داخل بغداد.. تفاصيل جديدة عن الدقائق الأولى لمحاولة اغتيال رئيس وزراء العراق

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا- وكالات

تعرض منزل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي فجر اليوم الأحد لاستهداف بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، وإصابة عناصر من فريق حمايته، بحسب "العربية".

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن طائرة مسيرة حامت في محيط مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء لأكثر من ثلاث دقائق، وبدأ طاقم الحماية بإطلاق النار عليها لإسقاطها لكنه لم يتمكن من ذلك.

ومع اقترابها من المنزل كثف إطلاق النار عليها بأوامر من مسؤولين في مكتب الكاظمي، مع اتخاذ إجراءات لحماية رئيس الحكومة، لكنها أسقطت ما تحمله من مقذوفات.

ووفقا لمعلومات RT، فإن المكان الذي استهدف، هو منزل الكاظمي الخاص، الذي كان مقرا لمؤسسة الذاكرة التي يقودها والتي تعنى بأرشفة الوثائق العراقية، ويقع المنزل بالقرب من منزل رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي.

وقال مصدر في مكتب الكاظمي لـRT: "الكاظمي لم يصب، لكن أفرادا في طاقم حمايته أصيبوا بجروح، كما تضررت مجموعة من العجلات المصفحة الخاصة بموكبه".

وأضاف، أن "طاقم الحماية لم يتمكن من إسقاط المسيرة رغم إطلاق النار الكثيف".

وأشار المصدر، إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن انطلاق الطائرة تم من داخل العاصمة بغداد".

من جانبها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "لم يصب بأذى وهو بصحة جيّدة".

وقالت خلية الإعلام الأمني الناطقة باسم القيادة في بيان إنّ "محاولة اغتيال فاشلة تعرّض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخّخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد".

كما أكدت أنّ "القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء لاحقا في كلمة مصورة مسجلة بثها على حسابه على تويتر أنه بخير، داعيا إلى التهدئة وضبط النفس من أجل حماية البلاد.

كما شدد في تغريدة على أن "صواريخ الغدر والمسيرات لن تثبط عزيمة العراقيين، ولن هزّ إصرار القوات الأمنية على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه.

وجاء الحادث بعد أن تحولت احتجاجات في العاصمة العراقية على نتيجة الانتخابات العامة الشهر الماضي إلى أعمال عنف.

وفي واشنطن، أدانت وزارة الخارجية الأميركية الهجوم وعرضت المساعدة في التحقيق.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان "هذا العمل الذي يبدو أنه إرهابي، والذي ندينه بشدة، كان موجها إلى قلب الدولة العراقية". وأضاف "نحن على تواصل وثيق مع قوات الأمن العراقية المكلفة بالحفاظ على سيادة العراق واستقلاله وعرضنا مساعدتنا مع تحقيقها في هذا الهجوم".