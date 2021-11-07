شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لـ علاء مصطفى نائب التنسيقية فى دائرته بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .

ومن بين نواب التنسيقية، النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى يحرص دائما على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلها والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، والتواجد دائما بمقر خدمات المواطنين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى .

ونظم النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية بـ "عزبة المراغي"، وذلك وسط إقبال كبير من الأهالى في ريف المنتزة، لتوفير خدمات أفضل للرعاية الصحية وإيصال اللقاح لمناطق سكنهم.

كما تابع النائب علاء مصطفى، وأعضاء هيئة مكتبه، أعمال تطهير المطابق وشبكة الصرف الصحي بمنطقة دربالة، حي المنتزة أول، وذلك بناء على شكاوى المواطنين من الصرف الصحي، واستعدادا لموسم الأمطار في فصل الشتاء.

وانطلاقاً من مسئوليته تجاه المتابعة والمشاركة للجهات التنفيذية، قام كلاً من المهندس كريم الشريف وأحمد أبوالوفا، أعضاء هيئة مكتب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بحضور ومتابعة تجربة محاكاة لشركة الصرف الصحي بمنطقة كوبري المندرة، بالإضافة إلى منطقة العصافرة ، وذلك لاختبار استيعاب الشبكة والتأكد من تطهير الشنايش ضمن استعدادات الشركة لاستقبال موسم المطر، وقد تم عمل تجربة المحاكاة بنجاح.