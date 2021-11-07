شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف وتفاصيل اتفاقية مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بعد تصديق الرئيس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 250 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، خاص بمشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو، والموقع بتاريخ 28/4/2021.
يهدف المشروع إلي رفع معدلات السلامة والأمان وتطوير جودة خدمات السكك الحديدية على محور الاسكندرية – القاهرة – نجع حمادى، ويتكون المشروع من الاجزاء التالية :
الجزء الأول "تحديث نظم الاشارات الآمنة "ويتضمن :
- تحديث نظم اشارات السكك الحديدية على خط القاهرة - الجيزة - بني سويف .
- مبلغ التأمين للجزء 1-1 ( أ ) اعلاه والمصروفات المؤهلة وفق الشروط المرتبطة بحسن الاداء .
- استكمال أعمال تحديث أنظمة إشارات السكك الحديدية على خط القاهرة - الاسكندرية .
- استكمال اعمال تحديث المسارات والقضبان في المحطات ذات الأولوية بهدف التشغيل الأمن لنظام إشارات السكك الحديدية المطور على خط الاسكندرية – عرب الرمل ، وخط بني سويف - أسيوط ، وخط أسيوط – نجع حمادي التي بدأت في إطار مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر .
الجزء الثاني "تحسين إدارة أنظمة السلامة والأمان " ويتضمن :
- القيام بأعمال تحسين السلامة في المحطات والمسارات والقضبان وملتقى ( مفترقات ) الطرق والقاطرات .
- تنفيذ الانشطة ذات الأولوية في خطة اشراك اصحاب المصلحة بهدف تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والاطراف المعنية .
الجزء الثالث " تنفيذ المشروع وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية " ويتضمن تنفيذ الانشطة التالية في اطار تنفيذ المشروع :
-تمويل خدمات استشاري إدارة المشروع .
- تمويل خدمات المهندس التابع للمالك .
- تمويل اعمال المراجعة الفنية وفق الشروط المرجعية المرضية للبنك الدولي .
- تمويل الخدمات المقدمة من أستشاري أعمال المشتريات والتوريدات والتعاقدات ومراقب الحسابات الخارجي للمشروع.
- اجراء تقییم شامل لسياسات وممارسات الموارد البشرية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر .
- دعم التنمية المؤسسية لقطاع السكك الحديدية .