شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف وتفاصيل اتفاقية مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بعد تصديق الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 250 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، خاص بمشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو، والموقع بتاريخ 28/4/2021.