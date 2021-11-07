شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء جسيمة يترتب عليها فصل العامل وفقا لمشروع قانون العمل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، المخالفات والأخطاء التي يترتب عليها فصل العامل بالقطاع الخاص، وينص على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1 - إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2 - إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3 - إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4 - إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5 - إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.

6 - إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

7 - إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.

8 - إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (200) إلى (202) من هذا القانون. والخاصة بالإضراب.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.